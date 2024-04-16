Hareket eden çamaşır makinesine dikkat! Bakın neden sallanıyormuş Çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra makineniz kurutma aşamasına geldiğinde gürültülü bir şekilde sallanabiliyor. Eğer bu durumla karşılaşıyorsanız hafife almayın. Bakın sebebi neymiş.

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Her evde, özellikle banyolarda, göz alıcı teknolojisiyle sessiz sedasız bekleyen çamaşır makinelerini gözlemlediniz mi hiç?

İlk bakışta masum ve sevimli görünen bu makineler, yıkama işlemi bittikten sonra adeta birer canavara dönüşebiliyor.

Kirli çamaşırlarımızı tertemiz yapan, hayatımızı kolaylaştıran bu makineler, program sonuna doğru bağımsızlığını ilan edip kendi başlarına gezmeye çıkabiliyorlar.

Bazıları o kadar hızlı hareket ediyor ki, yıkama işlemi bittikten sonra yanlarına geldiğimizde bile orada olmuyorlar.

Peki, çamaşır makinelerinin hareket etme sebebi ne olabilir?

Çamaşır makineleri neden hareket eder?

Çamaşır makinelerinin, özellikle kurutma anlarında yüksek devirle döndüğünü fark etmişsinizdir.

Bu sırada harcadığı enerji, makinenin adeta bir roket gibi hızlanmasına neden oluyor. Tabii, bu hızlı ivmelenme bazen makinemizin kendini kaybedip sallanmasına yol açabiliyor.

Yüksek enerji ve devirde yaşanan bu yoğun hareketler, makinenin bazı parçalarının zamanla gevşemesine ya da çatlamasına neden olabilir.

Özellikle kurutma anlarında duyduğunuz tuhaf sesleri fark ettiyseniz ya da makinenizin yerinden oynamaya başladığını gördüyseniz, bu işte bir iş var demektir.

Bu tür durumlarda bir tamirciye başvurabilirsiniz.