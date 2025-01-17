Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig’in zirvesindeki Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

Bu sezon oynadığı 18 maçta 16 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, 50 puanla namağlup liderliğini sürdürüyor.

Ligin yenilgisiz tek takımı olan Galatasaray, bu maçı da kazanarak liderlik koltuğunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Hatayspor ise Süper Lig’de zor bir sezon geçiriyor. Geride kalan 18 maçta yalnızca 1 galibiyet alan Akdeniz temsilcisi, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puan toplayarak 18. sırada yer aldı.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Hatayspor, güçlü rakibine karşı sürpriz yapmanın peşinde.

Peki, Hatayspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor-Galatasaray karşılaşması, 17 Ocak 2025 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçın hakemi ise Cihan Aydın.