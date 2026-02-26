Havadan sonra suya da düştü! Üçüncü cemre toprağa ne zaman düşecek?

Kış mevsiminin sonuna gelindi, cemre tarihleri gündeme geldi.

Halk inanışına göre doğadaki ısınmanın habercisi olan cemrelerin 2026 yılı düşme tarihleri merak ediliyor.

Yedişer gün arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrelerin ardından sıcaklıkların daha belirgin şekilde artması ve baharın etkisini göstermesi bekleniyor.

Şubat ayının son günleriyle başlayan süreçte, ilk cemre havaya, ikinci cemre suya düşerken sıra üçüncü cemreye geldi.

Peki, 3. cemre ne zaman düşecek?

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

2026 yılı cemre takvimine göre ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, ikinci cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştü. Sıra, baharın gelişini simgeleyen üçüncü cemreye geldi.

Bu son cemrenin 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşmesi bekleniyor. Halk inanışına göre cemrelerin sırasıyla hava, su ve toprağa düşmesi, doğanın ısınmaya başladığını ve baharın yaklaştığını gösteriyor.