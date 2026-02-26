Fenerbahçe Avrupa maçı ŞİFRESİZ mi? Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off maçları için heyecan başladı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy’deki ilk maçta aldığı farklı yenilginin ardından İngiltere deplasmanında Nottingham Forest karşısında turu geçmek için sahaya çıkacak.

Son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve sakatlıklar, teknik ekibin kadro planlamasını zorlaştırıyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar, kritik rövanş maçını canlı izlemek için yayın bilgilerini merak ediyor.

Peki, Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere’de Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele bu akşam Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.

Karşılaşma, İngiltere’nin Nottingham kentindeki City Ground stadyumunda oynanacak.

Futbolseverler, maçın heyecanını TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER

Milan Skriniar (Sakat)

Edson Alvarez (Sakat)

Çağlar Söyüncü (Sakat)

Ederson (Sakat)

Anderson Talisca (Sakat)

Jayden Oosterwolde (Sakat / Sarı kart cezalısı)

Fred (Sarı kart cezalısı)