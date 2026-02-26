Nevruz Bayramı tarihi 2026: Nevruz ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Baharın müjdecisi Nevruz için geri sayım başladı.

Gece ile gündüzün eşitlendiği ekinoksla birlikte doğanın uyanışını simgeleyen bu bayramın tarihi merak ediliyor.

Türkiye’de geleneksel etkinliklerle karşılanan Nevruz, İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan başta olmak üzere geniş bir coğrafyada da büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Peki 2026 Nevruz Bayramı hangi güne denk geliyor, Türkiye’de hangi gelenekler yaşatılıyor? İşte ayrıntılar…

NEVRUZ NE DEMEK?

Kelime kökeni olarak Farsça "Nev" (yeni) ve "Ruz" (gün) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelen Nevruz, kelime anlamıyla "Yenigün" demek.

Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan Navrız, Navrız ve halk arasında Mart Dokuzu gibi farklı isimlerle de anılıyor.

NEVRUZ BAYRAMI NEDİR VE NEDEN KUTLANIR?

Nevruz Bayramı, her yıl 21 Mart tarihinde kutlanan ve baharın resmi başlangıcını simgeleyen geleneksel bir bayram.

Astronomik olarak gece ile gündüzün eşitlendiği ilkbahar ekinoksuna denk gelen bu tarih, doğanın kış uykusundan uyanışını, bereketin artışını ve yeni başlangıçları temsil ediyor.

Bu köklü gelenek; başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, İran ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Orta Doğu’daki birçok toplum tarafından binlerce yıldır yaşatılıyor.

2026 NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da kutlamalar 21 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Takvime bakıldığında, 2026 Nevruz Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor.

NEVRUZ BAYRAMI GELENEKLERİ

En yaygın gelenek, büyük bir ateş yakıp üzerinden atlamaktır. Bu eylem, kötülüklerden ve hastalıklardan arınmayı simgeler.

Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri'nde halk dansları sergilenir, geleneksel spor müsabakaları (atlı sporlar, güreş vb.) düzenlenir.

Nevruz’a özel yemekler hazırlanır, "Semeni" gibi sembolik gıdalar sofralarda yerini alır.

Aile büyükleri ziyaret edilir, küsler barıştırılır ve birlik-beraberlik mesajları verilir.