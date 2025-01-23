Havalimanları para basıyor! Tam 344 milyar gelir sağlıyorlar

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Türkiye’de toplam 58 aktif havalimanı bulunduğunu belirtti.

Aktif olarak hizmet veren bu havalimanlarının kazandırdıkları rakamlar ise dudak uçuklattı. Türkiye genelinde yer alan ve devlete katkı sağlayan havalimanları kazançlarına göre listelendi.

Bakan Abdulkadiroğlu tarafından yapılan açıklamada, “Bunların 11 tanesi ise Kamu-Özel İşbirliği projeleri. Söz konusu havalimanları, ticaretin ve lojistiğin hızlanmasında önemli rol oynuyor. Havalimanlarından elde edilen kira gelirleri, sadece uçuş alanlarının işletilmesiyle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin büyüyen ekonomisine de önemli bir katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK KAZANÇ İSTANBUL HAVALİMANINDAN

Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde yer alan ve aktif hizmet veren 58 havalimanı arasında İstanbul Havalimanı’nın, en büyük gelir kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.

İstanbul Havalimanı 2024 yıl sonu kirası 736 milyon 179 bin 973 avro gelir sağlayacağı kaydedildi. Bu gelirden garanti üstü tahsil edilecek tutar ise 44 milyon 637 bin 879 avro oldu.

İstanbul Havalimanı’nın ardından ise Ankara’da yer alan Esenboğa Havalimanı geldi. Esenboğa Havalimanı 2024 yılında garanti üstü tahsil edilen gelir 9 milyon 248 bin 206 avro olarak kayıtlara geçti.

TURİZM ŞEHİRLERİ ZİRVEDE

Turizm merkezlerindeki havalimanlarının da yıl boyunca ağırladığı yolcu sayıları ile dikkat çektiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Antalya Havalimanı’ndan 2024 yıl sonu kirası olarak 100 milyon 500 bin avro, Gazipaşa Alanya Havalimanı’ndan ise tam 100 bin dolar tahsil edilecek.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan 57 milyon 950 bin avro, Milas/Bodrum Havalimanı 57 milyon 360 bin avro, Dalaman Havalimanı ise 25 milyon 380 bin euro kira ödeyecek” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, Kamu-Özel İşbirliği projeleri çerçevesinde, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan 11 havalimanından yalnızca 2024 yıl sonu için elde edilecek toplam gelirin 37 milyar 628 milyon 62 bin 433 liraya ulaşacağı kaydedildi.