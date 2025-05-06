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Hem petekli, hem süzme… 9 bal markası ifşa oldu

Hem petekli, hem süzme… 9 bal markası ifşa oldu Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı listede 9 bal markasını ifşa etti. Gerçekleştirilen analizler sonucunda bu bal markalarında taklit ve tağşiş tespit edildi. İşte o bal markaları…