Hem serinletiyor, hem tasarruf ettiriyor! BİM’e ucuza vantilatör ve klima geliyor: İşte fiyatı

Haber Merkezi

BİM, bayram tatili sonrası alışveriş tutkunlarını sevindirecek yeni aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Bayram dolayısıyla 6 Haziran Cuma günü kapalı olan mağazalar, 10 Haziran Salı günü itibarıyla yeniden aktüel satışlarına başlıyor.

13 Haziran Cuma günü raflarda yerini alacak ürünler arasında bu hafta oldukça çeşitli seçenekler bulunuyor. Motosiklet aksesuarlarından televizyonlara, çocuklar için kamp çadırlarından eğitici oyuncaklara kadar birçok ürün tüketiciyle buluşacak.

Ayrıca BİM mağazalarında uygun fiyatlı vantilatör ve klimalar da satışta olacak.

İşte BİM 13 Haziran indirim kataloğu: