Her gün 1 avuç Goji Berry yiyin, yağlar ter gibi akacak... "Kurt Üzümü" olarak bilinen Goji Berry meyvesi, düzenli tüketildiğinde yağ yakımını hızlandırıyor, kilo vermeyi destekliyor. İşte Gobi Berry yemenin faydaları!

ensonhaber.com

Goji berry (Lycium barbarum veya Lycium chinense), Asya kökenli bir bitkinin meyvesidir ve genellikle "kurt üzümü" olarak da adlandırılır.

Goji berry meyvesinin taze veya kuru hali, besin değeri yüksek olduğu düşünülen bir süper gıda olarak bilinir.

Asya geleneksel tıbbında yüzyıllardır kullanılan Goji berry, genellikle enerji artırıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici ve yaşlanma karşıtı özellikleri nedeniyle değerlendirilir.

Goji berry, smoothielerde, yoğurtlarda, salatalarda veya kuru meyve karışımlarında kullanılarak diyetlere eklenir. Ayrıca goji berry çayları ve ekstreleri de popülerdir.

Özellikle her gün 1 avuç tüketildiğinde etkisini gösterir.

İşte zayıflamak isteyenlerin yemesi gereken Goji berry ve faydaları...

Yağ eritici

Goji berry oldukça yüksek lifli bir gıdadır. Bu da vücudun şeker ve iştah kontrolü yapmasını sağlar. Daha uzun süre tokluk hissi yaratır ve bu da yeme isteğini azaltır.

Özellikle kilo verme sürecinde en etkili yemişlerden biri haline gelir. İçeriği nedeniyle çok hızlı yağ yakar ve uzun süre tokluk hissi yaratır.

Goji berry meyvesinin 100 gramında 346 kcal kalori bulunmaktadır.