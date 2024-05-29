Hipermetrop nedir? Hipermetrop belirtileri ve tedavisi nelerdir?
ensonhaber.com

Hipermetrop (hiperopi olarak da bilinir), uzak nesnelerin net görüldüğü, ancak yakın nesnelerin bulanık göründüğü bir görme kusurudur.

Bu durum, gözün kornea veya lensinin şekli nedeniyle ışığın retina yerine retinanın arkasına odaklanmasından kaynaklanır.

Hipermetrop genellikle doğuştan gelir ve genetik faktörlere bağlıdır, ancak yaşla birlikte ilerleyebilir.

Hipermetrop belirtileri

- Yakın mesafedeki nesneleri net görememe

- Okuma, yazma veya bilgisayar kullanma sırasında yorgunluğu

- Gözlerde yanma veya kaşıntı hissi

- Baş ağrıları

- Çocuklarda okul performansında düşüş

Hipermetrop nedenleri

- Gözün korneasının veya lensinin yeterince kavisli olmaması

- Göz küresinin normalden kısa olması

- Genetik yatkınlık

Hipermetrop tedavisi

Hipermetrop tedavisi için genelde aşağıdaki yöntemler tercih edilmektedir.,

Gözlükler

Yakın mesafe görmeyi düzeltmek için özel olarak tasarlanmış konveks (dışbükey) lensler kullanılır.

Kontakt lensler

Gözlük kullanmak istemeyenler için bir alternatif olabilir.

Refraktif cerrahi

LASIK veya PRK gibi lazer cerrahisi yöntemleriyle kornea şekli düzeltilerek hipermetropi tedavi edilebilir.