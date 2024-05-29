Hipermetrop nedir? Hipermetrop belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Hipermetrop (hiperopi olarak da bilinir), uzak nesnelerin net görüldüğü, ancak yakın nesnelerin bulanık göründüğü bir görme kusurudur.
Bu durum, gözün kornea veya lensinin şekli nedeniyle ışığın retina yerine retinanın arkasına odaklanmasından kaynaklanır.
Hipermetrop genellikle doğuştan gelir ve genetik faktörlere bağlıdır, ancak yaşla birlikte ilerleyebilir.
Hipermetrop belirtileri
- Yakın mesafedeki nesneleri net görememe
- Okuma, yazma veya bilgisayar kullanma sırasında göz yorgunluğu
- Gözlerde yanma veya kaşıntı hissi
- Baş ağrıları
- Çocuklarda okul performansında düşüş
Hipermetrop nedenleri
- Gözün korneasının veya lensinin yeterince kavisli olmaması
- Göz küresinin normalden kısa olması
- Genetik yatkınlık
Hipermetrop tedavisi
Hipermetrop tedavisi için genelde aşağıdaki yöntemler tercih edilmektedir.,
Gözlükler
Yakın mesafe görmeyi düzeltmek için özel olarak tasarlanmış konveks (dışbükey) lensler kullanılır.
Kontakt lensler
Gözlük kullanmak istemeyenler için bir alternatif olabilir.
Refraktif cerrahi
LASIK veya PRK gibi lazer cerrahisi yöntemleriyle kornea şekli düzeltilerek hipermetropi tedavi edilebilir.