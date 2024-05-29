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Hipermetrop nedir? Hipermetrop belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Hipermetrop nedir? Hipermetrop belirtileri ve tedavisi nelerdir? En sık rastlanan göz rahatsızlıklarından olan hipermetrop hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte hipermetrop hakkında bilmeniz gerekenler...