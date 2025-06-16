Hızlı Ulaşım İçin Düğmeye Basıldı! 5 Saatlik Yolculuk 2,5 Saate Düşüyor

Haber Merkezi

Türkiye’nin dört gözle beklediği hızlı tren projeleri bir bir hayata geçiyor.

Bu kez müjdeli haber Amasya’dan geldi. Ankara ile Samsun arasında inşa edilecek olan hızlı tren hattı için çalışmalar resmen başladı.

293 kilometrelik hatta yer alan Delice-Çorum bölümü, Amasya’yı da kapsayarak şehirde adeta ulaşımda çağ atlatacak.

Ankara’dan yola çıkacak yolcular, bu hat sayesinde Samsun’a sadece 2.5 saatte ulaşabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın öncülüğünde hayata geçirilen projede ilk etap olan Delice-Çorum arasındaki 120 kilometrelik kesimde kazı ve altyapı çalışmalarına başlandı.

2.5 SAATE DÜŞECEK

Hızlı tren hattı tamamlandığında, Ankara ile Samsun arasındaki seyahat süresi 2,5 saate inecek.

Ankara-Çorum arası ise 1 saat 15 dakikaya düşecek. Böylece Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan koridor hem zaman hem maliyet açısından ciddi avantajlar sunacak.

Hattın faaliyete geçmesiyle yılda yaklaşık 12 milyon yolcunun taşınması, 14 milyon ton yükün ise demiryolu aracılığıyla ulaştırılması öngörülüyor.

Projenin Mersin’e kadar uzatılması halinde, yaklaşık 8 milyon vatandaş hızlı trenin konforundan faydalanabilecek.

AK Parti Amasya İl Başkan Yardımcısı Soner Özarslan da projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu proje ile Amasya ve çevresi ulaşımda büyük bir dönüşüm yaşayacak. Ekonomik ve sosyal kalkınma için çok önemli. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.