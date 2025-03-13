Holi Festivali nedir, ne zaman 2025? Holi Festivali'nde ne yapılır?

Yağmur Uçar

Holi, sadece Hindistan’da değil, dünyanın dört bir yanında renkli etkinliklerle kutlanıyor.

Renklerin, dostluğun ve sevincin sembolü olan bu festival, herkesin katılabileceği evrensel bir neşe kaynağı.

Holi Festivali'nin hikayesi aynı zamanda bir mitolojiye dayanır.

Kral Hiranyakashipu, tanrılara karşı gelmiş ve halkının sadece kendisine tapmasını istemiştir.

Oğlu Prahlad ise Tanrı Vishnu'ya bağlı kalmıştır.

Kral, kız kardeşi Holika'nın yardımıyla Prahlad'ı yakmak ister, çünkü Holika'nın ateşe dayanıklı olduğu söylenir. Ancak Prahlad'ın inancı sayesinde Holika yanar, Prahlad ise kurtulur.

Bu olay, iyiliğin kötülüğe galip gelmesini simgeler.

Peki; 2025 Holi Festivali ne zaman? Holi Festivali nasıl kutlanır, neler yapılır? İşte bilgiler...

HOLİ FESTİVALİ NE ZAMAN 2025

Her yıl Mart ayında, dolunay zamanına denk gelen günlerde kutlanır. 2025 yılında ise 14 Mart Cuma günü kutlanmaktadır.

KUTLAMALAR

Festivalin ilk gecesi büyük bir ateş yakılır. Bu, kötülüğün yakılıp yok edilmesini simgeler. İnsanlar ateşin etrafında döner, dualar eder.

İkinci gün, insanlar birbirine renkli tozlar (gulal) atar, suyla oynar ve neşeyle dans eder.

Yolda gördükleri insanlara bile renk sürüp, sarılarak "Mutlu Holi" dilerler. Bu, toplumsal sınıf farklarını unutturur ve herkesi eşit kılar.

Özel tatlılar ve içecekler hazırlanır.

Sokaklarda danslar edilir, geleneksel müzikler çalınır.