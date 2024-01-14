Hurdacılar havada kapıyor! Bu eşyaların içinde altın yatıyor... Çöp diye attığınız elektronik aletlerin içerisinde gerçekten "altın" bulunabiliyor. Geri dönüşüm ile elde edilen bu altınlar, özellikle hurdacılar tarafından büyük talep görüyor.

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Bozulan ve artık çalışmayan elektronik cihazları çöpe atmadan önce iki kez düşünün.

İçerisinde altın saklı olabilir...

Altın, elektronik aletlerde iletkenlik ve korozyon direnci gibi özellikleriyle kullanılıyor. Bu nedenle, elektronik aletlerin performansını ve dayanıklılığını artırmada önemli bir rol oynuyor.

Hurdacılar, bu eşyaları almak için birbiriyle yarışıyor.

Altına dönüştürün

Elektronik aletlerden altın çıkarma işlemi oldukça karmaşık ve tehlikeli kimyasallar içerebiliyor. Bu nedenle, bu işlemin geri dönüşüm firmaları tarafından profesyonel bir şekilde yapılması gerekiyor.

Geri dönüşüm firmaları, çöpe atılan elektronik aletlerden altın ve diğer değerli metalleri çıkararak, hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de çevreye zarar vermeden atıkların yönetilmesine yardımcı oluyor.