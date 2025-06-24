İade edin çağrısı yapıldı! Ünlü Türk markasının şekerlemeleri raflardan kalkıyor

Dünya genelinde tüm hızıyla devam eden gıda denetimleri sonucunda Almanya’nın 7 bölgesinde satışı yapılan Türk markasına ait şekerlemeler hakkında toplatılma kararı alındı.

Türk markası “Yörükoğlu” imzalı geleneksel şekerleme, içeriğinde tespit edilen bir katkı maddesi nedeniyle piyasadan çekiliyor.

Almanya merkezli Natur Food GmbH tarafından üretilen ve dağıtımı yapılan “Yörükoğlu Narlı Cevizli Sucuk” adlı ürün, ülkenin gıda güvenliği standartları kapsamında satışı durduruldu.

ALERJİK REAKSİYONLARA NEDEN OLUYOR

Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL) tarafından yapılan açıklamada, ürünün içeriğinde “Cochenillenrot A” (E 120) renklendiricisine rastlandığı belirtildi. Bu madde, Karmin olarak da biliniyor ve bazı bireylerde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor.

Gıda güvenliği birimleri, ürünün Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinde satışa sunulduğunu ve bu partilerin piyasadan toplanmasına karar verildiğini bildirdi.

Natur Food GmbH, tüketicilerden satın aldıkları ürünleri iade etmelerini isterken, ürünün başka hiçbir parti veya çeşidinde şu an için riskli bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.