İBB burs ödeme tarihleri: İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversiteli öğrencileri kapsayan İBB Genç Üniversiteli bursu için ödemeler başlamıştı.

Genç Üniversiteli Desteği kapsamında öğrencilere 15 bin TL burs imkanı tanımıştı. Bu eğitim döneminde 7.500 TL + 7.500 olmak üzere 2 taksit halinde 15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteği alacak adaylar, ilk ödemelerin yapılmasının ardından ikinci taksit ödemesi için tarih araştırmalarına başladı.

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvurusunda bulunan öğrencilerin gündeminde 2. taksit ödemesinin ne zaman yapılacağı yer alıyor. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemesi ne zaman yapılacak?

İBB İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İBB bursunun ikinci taksit ödemesi için tarih bilgisi henüz net değil.

Bu kapsamda, ödemeler yapılmaya başlandığında hak sahibi olan öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.