İbn-i Sina önerdi! Kuyruk yağı ile vazelini karıştırıp sürün, o faydalardan yararlanın... Asırlık tedavi yöntemleriyle bilinen İbn-i Sina’nın vazelin tavsiyesi o sorunların kökünü kazıyormuş. Her derde deva kuyruk yağı ile karıştırınca o sorunlardan eser kalmıyor.

Editör: Seda Yeşilyurt

Hem yemeklere kattığı lezzet hem de sağlığa faydaları ile bilinen en sağlıklı hayvansal yağlar arasında en sağlıklısı olan kuyruk yağı meğer vazelinle karıştığında mucize kapılarını aralıyormuş.

Kuyruk yağının yanı sıra, sağlık açısından farklı kullanımları olan vazelinin bu etkisi İbn-i Sina’nın tavsiyeleri arasında yer alıyormuş.

Kuyruk yağı ve vazelin ikilisini karıştırarak kullanmak o sağlık sorununu ortadan kaldırmada oldukça etkiliymiş. Sizde vazelinle kuyruk yağını karıştırın o etkilerden bir bir yararlanın.

SORUNLARIN KÖKÜNÜ KAZIYOR...

Kuyruk yağı ve vazelin her ikisi de cildi yenilemekte oldukça etkili olan doğal yöntemler arasında yer alır. Besleyici ve nemlendirici etkileri ile yaraların, yanıkların ve kesiklerin iyileşmesinden cilt üzerinde kuruluk nedeniyle oluşan çatlakların giderilmesi gibi etkileri ikiye katlayarak o sağlık sorunun da ortadan kalkmasını sağlar.

Cildi derinlemesine nemlendirici etkileri sayesinde cilt bakımında oldukça etkili bir yöntemdir. Ayrıca romatizma ve eklem rahatsızlıklarından muzdarip olan kişilerin bu karışımı kullanması ağrıların giderilmesinde de oldukça etkilidir.

Vazelin ve kuyruk yağı karışımı düzenli olarak ağrıyan eklem bölgelerine masaj yapılarak uygulanması eklemlerdeki sertliğin azaltılmasına yardımcı olur.