İbn-i Sina’nın kullandığı o bitki her derde devaymış! Kalp hastalıklarından, balgama her şeyi söküp atıyor... İbn-i Sina’nın eserlerinde birçok derde deva olduğunu söylediği o ot mucizenin ta kendisiymiş. Uzmanlar kalp hastalıklarından balgama kadar farklı etkilere sahip olan bu otun şifalarını bir bir anlattı…

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İbn-i Sina’nın eserlerinde yer verdiği Limon otu derman olduğu hastalıklarla adeta bir şifa deposuymuş. Nane ailesinden gelen bu bitkinin faydalarını uzmanlar bir bir anlattı.

Akdeniz ve Avrupa ikliminde yetişen aynı zamanda Oğul otu olarak da bilinen bu bitkinin faydaları adeta saymakla bitmiyor.

Latince adı “Arı Yaprağı” anlamına gelen bitki aynı zamanda arıların beslenmesinde de kullanıyormuş. Yunan mitolojisinde akrep ve örümcek gibi ölümcül zehirlere sahip olan böceklerin sokmalarına karşın kullanılan bu bitki mantar zehirlenmelerinde de oldukça etkiliymiş.

Limon otunun faydaları saymakla bitmiyor…

İbn-i Sina’nın eserlerinde yer verdiği limon otu, balgam ve stres kaynaklı hastalıklarında da olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlıyormuş.

Limon otu, iltihaplanma, uçuk, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık gibi sorunların tedavisine yardımcı olur.

Cilt ve saç sağlığı için de faydalıdır. Cilde parlaklık ve canlılık verir, saçlarda kepek ve döküntüyü önler.

Bilimsel olarak da performans ve ruh hali üzerinden olumlu etkiler sunan bu bitki, anksiyete, uykusuzluk, Alzheimer, demans ve adet ağrıları gibi durumlarda büyük oranda fayda sağlamaktadır.

Limon otu nasıl kullanılır?

Limon otu farklı çeşitlerde kullanılabilecek bir bitkidir. Ancak, yaygın olarak kullanımına baktığımızda, çayını demleyerek tüketmek veya yağını harici olarak kullanmanız etkili olacaktır.

Ayrıca limon otunu, yemeklere, salatalara veya hamur işlerine lezzet katmak içinde kullanmanız hem sağlıklı hem de faydalı olacaktır.