İç çamaşırlarındaki o tehlike kısırlığa neden olabiliyor! Araştırmalar uyarıyor… Yapılan araştırmalar sonucunda iç çamaşırlarında tespit edilen o etken kısırlık riskini artırabiliyor. Çamaşırlarınız konusunda dikkatli olmanız sağlığınız açısından faydalı olacaktır. İşte, o gizli tehlike…

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Hemen herkesin iç çamaşır seçimi genellikle konfor ve şıklık üzerine oluyor. Ancak bazı çalışmalar sonucunda, iç çamaşırlarında bulunan o etken sağlığınız için oldukça zararlı.

İç çamaşırlarının üretiminde kullanılan polyester kumaşı ne yazık ki içerdiği kimyasallar nedeniyle sağlığınızı tehdit ediyor. Araştırmalar, polyester iç çamaşırlarını tercih etmek kısırlık riskiyle yüz yüze bırakacağını ortaya koydu.

Bu iç çamaşırlarından uzak durun

Tahmin ediyoruz ki sağlığınızı bu şekilde riske atmak istemezsiniz. İşte bu yüzden iç çamaşırı seçimlerinde dikkatli olmanızda fayda var.

Polyester iç çamaşırları erkeklerde cildin nefes almasını engeller ve fazla ısıtır.

Bu madde cildinize sürtündükçe elektrostatik bir yük oluşturuyor ve bunun da sperme ve iç organlara zarar verdiği biliniyor.

Kadınlarda mantara yol açıyor

Kadınlarda ise mantar oluşumuna daha fazla neden oluyor. Ayrıca, ciltte kaşıntı, dermatit ve egzama da yapabiliyor. Bu sebepten ötürü pamuk olan iç çamaşırları tercih etmek daha mantıklı olacaktır.

Ayrıca polyester hakkında yapılan bir başka araştırma, British University tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada ise polyesterler dünyayı en çok kirleten maddelerden bir tanesidir.