İçi kadar kabuğu da faydalı! Canan Karatay önerdi, fındık kabukları sağlığınıza sağlık katacak... Fındık, kuruyemişler arasında gerek kurusu gerek kavrulmuşuyla en sağlıklı olanlarındandır. Canan Karatay, fındığın içi kadar kabuğunun da bilinmeyen faydalarını sıraladı. İşte, fındık kabuklarının bilmediğimiz o faydaları…

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Sağlıklı beslenme konusunda verdiği tavsiyelerle adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay bu kez fındık kabukları hakkında bilinmeyenleri tek tek anlattı.

Sağlıklı kuruyemişlerin arasında yer alan fındık çoğu kişi tarafından gerek kurusu gerekse kavrulmuşuyla tercih ediliyor.

Bol bol fındık yenmesi konusunda önceki zamanlarda da uyarılar yapan Karatay bu kez fındık içinin yanı sıra kabuklarının da oldukça faydalı olduğu hakkında açıklamalar yaptı.

Yüksek kan şekerini dengelenmesi, sindirim sağlığının korunması, kanser riskinin önlenmesi ve kalp sağlığının destelenmesini sağlayan fındığın en az kendi kadar kabuklarının da sağlığa olan etkisi yok sayılmayacak kadar fazla.

İşte, fındık kabuğunun faydaları…

En az içi kadar faydalı olan fındık kabukları, karaciğer hastalıklarında ve karaciğerin damarını açmak için oldukça faydalı olan bir kuruyemiştir. Kalın bağırsak ve rahim iltihaplarına karşı iyi gelir.

Fındık kabuğu kaynatılır suyu içilirse nezle ve gribe iyi geldiği, öksürüğü kestiği, sıtma ve sara hastalıklarına karşı oldukça faydalı olan bir yemiştir.

Aynı zamanda içi ve kabuğunun yanı sıra fındığın yaprakları suda kaynatılıp içilirse kanı temizleyici etki de gösterir.

Fındık kabuğu çayı…

Fındık kabuğu kaynatılarak tüketildiğinde, bağırsakları rahatlatabilir ve bağırsak florasını koruyabilir. Ek olarak da yüksek antioksidan sağlayarak, kanı zararlı maddelerden arındırır. Ayrıca fındık kabuğu, kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

İşte, faydaları oldukça fazla olan fındık çayının tarifi…

Temizlenmiş fındık kabuklarından bir avuç alın ve bir litre suya ekleyin. Karışımı on dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın ve on dakika daha demlenmeye bırakın. Çayınızın daha tatlı olmasını isterseniz, çayı bir bardağa süzdükten sonra bal ekleyebilirsiniz.