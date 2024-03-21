İçinde 1 gün bekletin, buzdolabınız ne kokacak ne bozulacak Buzdolabınızda oluşan garip kokuyu engellemek ve kullanım süresini uzatmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu ipucu sayesinde eşyanızın ömrü uzayacak.

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Beyaz eşyalar arasında gıdalarımızı sakladığımız buzdolabı, bazen arıza çıkarabiliyor.

Yiyeceklerimizi muhafaza ettiğimiz buzdolabının bozulması, can sıkıcı olabiliyor.

Öte yandan bazı yemeklerin oluşturduğu kokular içerde hapis kaldığından kötü bir ortam oluşabiliyor. Bu gibi durumları önlemek ve buzdolabının ömrünü uzatmak elinizde.

Buzdolabındaki nemi hapsedecek, kötü kokuyu önleyecek ve kullanım süresini uzatacak yöntem haberimizde...

1 gün bekletin

Yulaf kokuları emmede oldukça başarılıdır. Bir gün boyunca buzdolabında beklettiğiniz yulaf ezmesi kötü kokudan eser bırakmayacaktır.

Sadece kokular değil, yulaf ezmesi sıvıları ve yağları da emecektir.