İdari bayram izni ne zaman başlıyor, kaç gün? Ramazan Bayramı idari izin günleri 2025

Yağmur Uçar

2025 yılında 29 günlük Ramazan orucu ibadetini tamamlayan Müslümanlar, bayrama kavuşacak.

Ramazan Bayramı günleri ise bu yıl 30 Mart - 1 Nisan arasında idrak edilecek.

Bayram tatilini dört gözle bekleyenler, tatilin uzatılması için de beklentiye girmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı iftar programına tatile ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu kapsamda, idari tatil izinlerinin uzatıldığı duyuruldu.

Devlet memurlarını kapsayan bir izin türü olan idari izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır.

Müjdeli haberi alanlar, "Bayram izni uzatıldı mı", "Ramazan Bayramı tatili kaç gün oldu", "İdari bayram izni ne zaman başlayacak, bitecek" sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte 2025 Ramazan Bayramı izin günleri...

BAYRAM TATİLİ İDARİ İZİN KAÇ GÜN OLDU 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, bayram izninin idari olarak 9 güne uzatıldığını açıkladı.

Erdoğan, şu ifadelerle müjdeyi verdi:

"Biliyorsunuz gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz, çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak."

Buna göre bayramdan sonraki çarşamba, perşembe ve cuma günleri idari izin kapsamında olacak. Böylece, 9 günlük bir tatil fırsatı söz konusu.