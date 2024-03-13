İftarda 5 zeytin yiyin, vücuttaki harikaları hissedin... İftarda ilk lokmalarınıza 5 adet zeytin ekleyin, sağladığı faydalara doyamayacaksınız. İşte zeytinin oruçlu vücuda faydaları...

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Yaklaşık 13-14 saat açlık ve susuzluğun ardından sofraya oturanlar için ilk lokmalar büyük önem taşıyor.

Uzun süreden sonra tüketilen ilk besinler vücudumuzun dengesini bozmamalıdır.

Müslümanlar genellikle orucunu hurma veya tuz ile açar. Ancak zeytin de eklemek muhteşem sonuçlar doğurabilir.

İftarda 5 adet zeytin yemek, bakın neler yapıyor...

Oruç süresince vücut, sindirim sistemine verdiği ara ile toksinlerden arınma fırsatı bulur. İftarda zeytin gibi doğal ve sindirimi kolay bir gıda tüketmek, sindirim sistemini hafifletmeye yardımcı olabilir.

Zeytin, sağlıklı yağların kaynağıdır ve özellikle tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağlar, kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir ve kan lipid profili üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir.

Zeytinde bulunan oleik asit, kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kalp sağlığını destekleyebilir.

Zeytin, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin ani yükselmesini önleyebilir. Bu da açlık hissini daha uzun süre bastırabilir ve insülin seviyelerini dengede tutabilir.