İlaç ellerinden düşmüyor: İşte hastalık hastası 3 burç

Haber Merkezi

Burçların kişilik özelliklerimiz üzerindeki etkisi uzun yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Kimileri burç yorumlarını eğlenceli bir uğraş olarak görse de, astrolojik analizlere göre yıldızların konumu, bireylerin hayata bakışını, tepkilerini ve hatta sağlıkla ilişkilerini şekillendirebiliyor.

Bazı burçlar doğaları gereği daha hassas, daha endişeli ve detaylara fazlasıyla odaklı olabiliyor. Bu da onları sağlık konularında fazlasıyla dikkatli, hatta kimi zaman "takıntılı" hale getirebiliyor.

İşte bu nedenle astrologlar, belirli burçların "hastalık hastası" olarak nitelendirilebileceğini söylüyor.

Peki hangi burçlar bu tanıma en çok uyuyor? İşte sürekli vücudunu dinleyen, semptom arayan ve doktora gitmeyi alışkanlık haline getiren o üç burç:

BAŞAK (23 Ağustos – 22 Eylül)

Listeye ilk sıradan giren Başak burcu, detaycılığı ve mükemmeliyetçiliğiyle bilinir. Bu burçtan olan bireyler bedenlerindeki en küçük değişimi bile fark eder ve genellikle bunu önemser.

Temizlik, hijyen ve düzen konusunda da oldukça hassas olan Başaklar, sağlıkla ilgili her konuda titizdir. İnternetten semptom araştırmak ve doktor doktor dolaşmak onlar için neredeyse rutin bir alışkanlıktır.

YENGEÇ (21 Haziran – 22 Temmuz)

Duygusal yapılarıyla tanınan Yengeç burçları, psikolojik olarak en hassas burçlardan biridir. Bu duygusal hassasiyet zamanla fiziksel belirtilere odaklanmalarına neden olabilir.

Stres ve kaygıya bağlı olarak kendilerini hasta hissedebilir, bu durumu derinlemesine yaşarlar. Aile bireylerinin ve sevdiklerinin sağlığına da aşırı düşkün olmaları, sağlıkla ilgili kaygılarını artırabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Hayal gücü geniş ve sezgileri kuvvetli olan Balık burçları, zaman zaman gerçeklikten uzaklaşabilir. Duygusal dalgalanmaları onları bedensel olarak da etkileyebilir.

En ufak rahatsızlıkları abartma, içselleştirme ve bunun sonucunda kendilerini ciddi hastalıklarla baş başa sanma eğilimindedirler.

Kimi zaman kendi yarattıkları sağlık senaryolarının içine düşerek psikolojik olarak yıpranabilirler.