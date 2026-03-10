Ramazan'ın son 10 gününde yapılacak ibadetler

Ramazan ayının son 10 gününe girilmesiyle birlikte Müslümanlar ibadetlerini daha da artırarak bu mübarek günleri en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Özellikle Kadir Gecesi’nin bu günler içinde bulunma ihtimali, son günlerin manevi önemini daha da artırıyor.

Bu süreçte birçok kişi itikafa girerken, dua, zikir ve Kur’an tilaveti gibi ibadetlere daha fazla yöneliyor.

Peki, Ramazan’ın son 10 gününde hangi ibadetler yapılmalı, hangi dua ve zikirler okunmalı? İşte bu mübarek günler için önerilen ibadetler...

RAMAZAN'IN SON 10 GÜNÜ İBADETLERİ

Ramazan’ın son 10 gününde yapılan en önemli ibadetlerden biri itikaftır.

İtikaf, kişinin belirli bir süreyi ibadetle geçirmek amacıyla camide veya ibadete uygun bir ortamda kalmasıdır. Bu süre boyunca kişi dünya işlerinden uzaklaşıp dua, zikir ve Kur’an okumaya yönelir.

İslam inancına göre Kadir Gecesi, Ramazan’ın son 10 günü içinde gizlidir ve bin aydan daha hayırlı kabul edilir. Bu nedenle Müslümanlar bu günlerde özellikle gece ibadetlerine önem vererek dua ve tövbelerini artırır.

Ramazan ayı Kur’an ayı olarak kabul edildiği için son günlerde Kur’an okumak ve anlamını düşünmek önemli bir ibadet olarak görülür. Birçok kişi bu günlerde hatim tamamlamaya çalışır.

ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Ramazan’ın son günlerinde Allah’tan af dilemek, tövbe etmek ve çeşitli zikirler çekmek tavsiye edilir. Özellikle “Estağfirullah”, “Subhanallah”, “Elhamdülillah” ve “Allahu Ekber” gibi zikirler sıkça okunur.

Bu günlerde ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek ve fitreyi ulaştırmak da önemli ibadetler arasında yer alır.

KILINACAK NAMAZLAR

Ramazan ayının son 10 gününde Müslümanlar ibadetlerini artırmaya çalışırken nafile namazlara da daha fazla önem verir. Bu günlerde özellikle gece ibadetleri büyük fazilet taşıdığı için namaz kılmak tavsiye edilir.

Gece uykudan kalkarak kılınan teheccüd namazı, Ramazan’ın son günlerinde en çok tavsiye edilen ibadetlerden biridir. Özellikle Kadir Gecesi’ni aramak için gece ibadetleri yapmak büyük fazilet olarak kabul edilir.

Nafile namazlardan biri olan tesbih namazı da bu günlerde kılınabilecek ibadetler arasında yer alır. Bu namazda çok sayıda tesbih ve zikir okunarak Allah’tan af ve bağışlanma dilenir.