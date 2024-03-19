İmsakiye 2024: 19 Mart Salı teravih vakitleri! Tüm illerin teravih saatleri...

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Ramazan'ın ilk haftasını geçen İslam alemi, ibadetlerine devam ediyor.
Sahur ve iftar yapan Müminler, aynı zamanda teravih namazını da eda ediyor.
Ramazan ayında kılınan nafile bir namaz olan teravih namazı ise iftarın ardından kılınıyor.
Bu akşam da camilerin yolunu tutacak olan milyonlarca Mümin, yaşadığı ilin namaz saatlerini araştırıyor.
Peki bu gece teravih namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir teravih saati kaç? İşte 19 Mart Salı illerin yatsı ezanı ve namaz saatleri...
19 Mart 2024 teravih saatleri
İstanbul: 20.41
Ankara: 20.24
İzmir: 20.45