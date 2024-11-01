Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi İnci Taneleri, yeni bölümde yaşanacak sürpriz gelişmelerle yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi yıldızları buluşturan dizi, son bölümde Nehir’in düğünündeki gerilim dolu anlarıyla dikkat çekti.
Özellikle babasıyla yüzleşen Nehir’in duygusal anları ve arka arkaya duyulan silah sesleri, bölüme damgasını vurdu.
İzleyicilerin gözü şimdi yeni bölüm fragmanında.
AZEM'İN SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR
Dizinin yeni bölüm fragmanında Azem'in cezaevine girdiğini Piraye öğreniyor. Peki, Azem'e ne diyecek?
Öte yandan Cihan, peşindeki bela ile başa çıkmak için Azem'den yardım istiyor. Dizide aksiyon dolu sahneler başlıyor.
İşte İnci Taneleri 21. bölüm fragmanı!