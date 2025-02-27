İngiliz Otomobil Devi İflasa Gidiyor; Hisseleri Çakıldı!

Yağmur Uçar

2024 yılının son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Aston Martin, ekonomik zorluk yaşıyor.

Aston Martin, ilk elektrikli araç projesini erteleme kararı aldı. Şirket, bu kararın arkasındaki temel sebep olarak mali sıkıntıları ve artan borç yükünü gösterdi.

İŞTEN ÇIKARACAK

Elektrikli araç pazarında rekabetin hızla arttığı bir dönemde alınan bu karar, yatırımcılar tarafından olumsuz karşılandı.

Şirket, finansal zorluklarla başa çıkabilmek için 25 milyon sterlin tasarruf sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, iş gücünün yüzde 5’ine denk gelen 170 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

DEĞER KAYBETTİ

İşten çıkarma kararının açıklanmasıyla birlikte Aston Martin’in borsa değerinde hızlı bir gerileme yaşandı. Yatırımcıların endişelerinin artmasıyla şirket hisselerindeki düşüş yüzde 13’ü geçti.