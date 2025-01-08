İnşirah suresi nasıl okunur? İşte, sıkıntısı olanların içini ferahlatacak o sure...

Hüseyin Topuz

Özellikle sıkıntısı olanlar bu durumlarda okunacak dualar hakkında araştırmalar gerçekleştiriyor.

Derdi olanlar ve zor durumda olanlar içlerini ferahlatacak ve dertlerini unutturacak sureleri öğrenmek istiyor.

Bu tür durumlarda okunması gereken sure İnşirah suresidir. İnşirah suresi insanın içindeki sıkıntılarının giderilmesini ve kalbinin ferahlamasını sağlar.

Kur'an'ı Kerim'in 94. suresi olan İnşirah suresi 8 ayetten oluşur. İnşirah suresinde, inananların karşılaşacakları sıkıntılardan dolayı ümitsizliğe düşmemeleri ve daima Allah'a güvenmeleri ifade edilmektedir.

İşte, İnşirah suresinin okunuşu ve Türkçe meali...

İnşirah suresi okunuşu

1 - Elem neşrah leke sadrek

2 - Ve vada'na 'anke vizreke

3 - Elleziy enkada zahreke

4 - Ve refa'na leke zikreke

5 - Feinne me'al'usri yüsren

6 - İnne me'al'usri yüsren

7 - Feiza ferağte fensab

8 - Ve ila rabbike ferğab

İnşirah suresi anlamı

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!