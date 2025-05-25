İnternet alışverişinde yeni dönem: İade sürecinde sistem değişti!

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E-ticaretin her geçen gün daha fazla tercih edildiği günümüzde, tüketicilerin haklarının korunmasına yönelik düzenlemeler de önem kazanmaya devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren önemli bir adım atarak, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde kapsamlı bir değişikliğe gitti.

Yapılan bu düzenlemelerle birlikte, tüketicilerin iade sürecinde yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan iade masrafları artık tarihe karışıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte bu masraflar tamamen kaldırılarak tüketici lehine radikal bir iyileştirme sağlandı.

İADE ÜCRETİNİ TÜKETİCİ ÖDEMEYECEK!

Tüketicilerin artık iade sürecinde herhangi bir bedel ödemeyecek olması, alışverişlerde daha fazla güven ortamı oluşturacak.

Bakanlık aynı zamanda, e-ticaret platformlarının yükümlülüklerini de artırarak, tüketici haklarını ihlal eden uygulamaların önüne geçmeyi amaçlıyor. “13. maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere” ibaresinin yürürlükten kaldırılması ve aynı maddenin 5. fıkrasındaki değişiklikle birlikte, iade süreçleri çok daha şeffaf ve adil bir zemine oturtulmuş oldu.

Yeni yönetmelik kapsamında alınan kararlar ise şu şekilde:

Satıcının belirlediği taşıyıcı ile yapılan iadelerde, tüketici herhangi bir ücret ödeme zorunluluğuna sahip olmayacak.

Satıcı, taşıyıcı bilgisi vermezse, tüketiciden ücret talep edilemeyecek.

Eğer satıcının belirttiği taşıyıcı, tüketicinin bulunduğu yerde hizmet vermiyorsa, iade işlemi ücretsiz olarak satıcı tarafından düzenlenecek.

E-ticaret platformları üzerinden yapılan sözleşmelerde, taşıyıcı bilgisi eksikse ya da tüketici taşıyıcıya ulaşamıyorsa, bu sorumluluk aracı hizmet sağlayıcıya ait olacak.