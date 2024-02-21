IQ testi: Resimdeki gizli kediyi sadece dedektif olanlar 7 saniyede bulabilir... Gözlerinizi test etmeye ne dersiniz? İşte karşınızda optik yanılsama ile dolu bir bulmaca! Resimde gizlenen bir kedi var ve bu kediyi bulmak için 7 saniyeniz var. Hazır mısınız?

ensonhaber.com

Optik yanılsama resimleri, insan algısını kandırmak için tasarlanmış heyecan verici bulmacalar olarak karşımıza çıkıyor.

Bu tür bulmacalar, beynin dikkatini belirlemeye yönelik en basit testlerden biri olarak kabul ediliyor.

Sinirbilimciler, aynı zamanda beynin gerçekliği nasıl algıladığını incelemek için optik yanılsama resimlerini de kullanıyorlar.

Bu tür bulmacalar, insanların gözlem becerilerini test etmenin yanı sıra, beyinlerini farklı şekillerde çalıştırarak zihinsel esnekliği artırabilir.

Gözlem becerileriniz ne kadar keskin? Şimdi öğrenme zamanı geldi!

Yukarıdaki görselde bir orman manzarası bulunuyor. Bu ormanda bir ağacın yanında duran bir köpek var.

Ancak köpek yalnız değil! Resimde bir yerde saklanan bir kedi var.

Sizin göreviniz bu kediyi 7 saniyede bulmak. Zamanınız başlıyor…

Resme iyice odaklanın. Sadece en dikkatli olanlar kediyi hızlıca fark edebilir.

Kediyi 7 saniye içinde fark ettiyseniz en yüksek görme keskinliğine sahipsiniz demektir.

Eğer şu ana kadar fark edemediyseniz, aşağıdaki cevaba göz atın: