IQ Testi: Sırada Hangisi Var? Seriyi Çözün, Muhakeme Gücünüzü Görün...

Yağmur Uçar

IQ testleri yalnızca sayılar ve kelimelerle ilgili değildir; aynı zamanda beyninizin desenleri ne kadar iyi tanımlayabildiği, görsel ipuçlarını ne kadar iyi işleyebildiği ve soyut sorunlara mantığı ne kadar iyi uygulayabildiğiyle de ilgilidir.

Sözsüz muhakemenin ardındaki bilim, beynin öncelikle parietal lobda bulunan görsel-mekansal işlemesinde yatar.

Görsel muhakeme görevlerine girdiğinizde, beyniniz geometrik şekilleri, bunların yönelimlerini, hareketlerini ve konumlarını aynı anda işler ve bilişsel esneklik ve zihinsel rotasyonla bağlantılı alanları harekete geçirir.

Bu tür bulmacaların düzenli olarak uygulanmasının problem çözmeyi, hafızayı ve hatta yaratıcı düşünmeyi güçlendirdiği bulunmuştur.

Bugünün zorluğunu 5 saniyeden kısa sürede çözebiliyorsanız, kendinizi zihinsel desen tanımada olağanüstü hızlı olarak düşünün.

Yukarıdaki görsel bulmacaya iyi bakın. Üst sırada 4 kutulu bir dizi ve alt sırada A'dan D'ye etiketli dört seçenek gösteriliyor. Her kutu farklı desenlerde düzenlenmiş kırmızı bir ok ve mavi bir nokta içeriyor.

Göreviniz basit, ancak sadece 5 saniyeniz var : Dört seçenekten (A, B, C veya D) hangisi üstteki dizinin mantığını sürdürüyor?

Yakından bakın. Soyut düşünün. Görsel zekanızı kullanın.

Unutmayın: Bu tür sorular desen tanıma , mekansal farkındalık ve ardışık mantık gibi becerilerinizi test eder.

Eğer diziyi 5 saniyeden kısa bir sürede çözdüyseniz, bu keskin bir görsel IQ'ya ve gelişmiş desen tanıma becerilerine sahip olduğunuzun güçlü bir işaretidir.

Bu özellikler rekabetçi sınavlarda ve gerçek dünyadaki problem çözmede oldukça değer verilen özelliklerdir.

Diziye dikkatlice bakarsanız, kırmızı ok her ardışık kutuda saat yönünün tersine 90 derece döner ve mavi nokta köşelerde saat yönünde hareket eder.

Bu görsel mantığı izleyerek, bir sonraki kutudaki ok yukarıyı göstermeli ve mavi nokta sol alt köşede olmalıdır. Bu, Seçenek D ile mükemmel şekilde eşleşir .