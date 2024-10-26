İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları ne zaman yatacak? İUP maaşları yattı mı?

Hüseyin Topuz

İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor.

İşgücüne katılımı ve uyumu sağlanacak olan engelliler, kadınlar ve eski hükümlüler İUP maaşlarının ne zaman yatırılacağını araştırıyor.

18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan vatandaşlar, İUP maaşlarının yatırılacağı tarihleri sorgulamaya başladı.

Peki, 2024 İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

İUP maaşları ne zaman yatacak?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri henüz netlik kazanmadı. Ancak ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.