İşgücü Uyum Programı (İUP) yattı mı? İUP maaşları ne zaman yatacak?

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İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, işgücüne katılımı ve uyumu sağlanacak olan engelliler, kadınlar ve eski hükümlüler tarafından merak ediliyor.

18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan vatandaşlar, İUP maaşlarının yatırılacağı tarihleri sorgulamaya başladı.

İUP maaşı alma hakkında sahip olan vatandaşlar tarafından merakla beklenen kasım ayı ödemeleri için araştırmalar hızlandı. Peki, İUP kasım ödemeleri ne zaman yapılacak. İşte, detaylar…

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların kasım ayı maaş ödeme tarihleri henüz belli olmadı.

İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.