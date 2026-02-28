İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu’ndan Yeraltı dizisine gönderme: “Haydarımmm.."

UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Nottingham Forest galibiyetinin ardından İsmail Yüksek’ten paylaşım geldi. Takımdaki yakın arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nu paylaşarak Yeraltı dizisine gönderme yaptı. İşte o paylaşım…
UEFA Avrupa Ligi rövanş mücadelesinde Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısında aldığı kritik galibiyet, futbolseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.
Maçın yankıları yeşil sahalardan soyunma odasına ve oradan da sosyal medyaya taşındı.
İsmail Yüksek, takımdan, yakın arkadaşının bir karesini paylaşarak Now TV’nin popüler dizisi Yeraltı’na gönderme yaptı.
Paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte o kare…
"HAYDARIMMM.."
Fenerbahçeli yıldız İsmail Yüksek, Instagram hesabından dönüş yolunda Yeraltı dizisini izlediği anı paylaştı.
Karşısında oturan Kerem Aktürkoğlu'nu da kareye sığdıran İsmail Yüksek, "Haydarımmm.." notuyla Kerem'i etiketledi.
O paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi