Galatasaray - Liverpool Son 16 turu maçı ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç takvimi…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün çekilen kuraların ardından temsilcimiz Galatasaray’ın rakibi Liverpool oldu. Peki, Galatasaray - Liverpool son 16 turu maçı ne zaman, hangi tarihte oyanancak? İşte son 16 turu maç takvimi…
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleşti.
Play-off turunda Juventusu eleyen temsilcimiz Galatasaray’ın rakibi, Liverpool oldu.
Futbolseverlerin gözü Şampiyonlar Ligi Son 16 turu maç takvimine çevrildi.
Peki, Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları 10–11 Mart 2026, rövanş maçları ise 17-18 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.
Temsilcimiz Galatasaray’ın Liverpool ile oynayacağı karşılaşmanın tarihi ve saati yakın zamanda açıklanacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi