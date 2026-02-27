Abone ol: Google News

Galatasaray - Liverpool Son 16 turu maçı ne zaman? GS Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç takvimi…
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün çekilen kuraların ardından temsilcimiz Galatasaray’ın rakibi Liverpool oldu. Peki, Galatasaray - Liverpool son 16 turu maçı ne zaman, hangi tarihte oyanancak? İşte son 16 turu maç takvimi…

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleşti.

Play-off turunda Juventusu eleyen temsilcimiz Galatasaray’ın rakibi, Liverpool oldu.

Futbolseverlerin gözü Şampiyonlar Ligi Son 16 turu maç takvimine çevrildi.

Peki, Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? 

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları 10–11 Mart 2026, rövanş maçları ise 17-18 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.

Temsilcimiz Galatasaray’ın Liverpool ile oynayacağı karşılaşmanın tarihi ve saati yakın zamanda açıklanacak.

