UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ihtimalleri: İşte Galatasaray’ın kupa kaldırma şansı…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmelerinin belirlenmesinin ardından istatistik analizleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

Kura çekimi sonrası veri analiz şirketi Opta, turnuvada yoluna devam eden takımların çeyrek final ve şampiyonluk olasılıklarını hesapladı.

Avrupa sahnesinde mücadele eden Galatasaray’ın Devler Ligi’ndeki tur atlama ve kupaya uzanma ihtimalleri de bu analizle birlikte netlik kazandı.

İşte Galatasaray ve diğer takımların şampiyonluk ihtimalleri:

GALATASARAY’IN ÇEYREK FİNAL İHTİMALİ

Opta’ya göre sarı-kırmızılı ekibin, İngiliz devi Liverpool karşısında çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 17,7 olarak hesaplandı.

Analizde Liverpool’un tur atlama olasılığı ise yüzde 82,3 olarak gösterildi. İngiliz temsilcisi, bu oranla çeyrek final ihtimali en yüksek ikinci takım konumunda yer aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU İHTİMALLERİ

%27.4 - Arsenal

%14.3 - Bayern Münih

%12.8 - Liverpool

%10.8 - Manchester City

%7.7 - Barcelona

%6.9- Chelsea

%4.7 - Newcastle

%4.6 - PSG

%2.8 - Real Madrid

%2.7 - Sporting

%2 - Atletico Madrid

%1.2 - Tottenham

%1.1 - Atalanta

%0.5 - Leverkusen

%0.4 - Bodo Glimt

%0.2 - Galatasaray