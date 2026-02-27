Süs değil! Ramazan pidesindeki susamın bilinmeyen etkisi...

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan pidesi, hem kokusuyla hem de sıcak sıcak sofralara gelişiyle iftarın simgeleri arasında yer alıyor.

Özenle hazırlanan bu özel ekmeklerin en dikkat çeken detaylarından biri ise üzerindeki susamlar.

Çoğu kişi susamın yalnızca görsellik ve lezzet kattığını düşünse de, aslında pidenin üzerine serpiştirilen bu küçük tanelerin önemli bir işlevi bulunuyor.

İşte ramazan pidelerindeki susamın bilinmeyen görevi...

Bunun yanı sıra susam, içerdiği doğal yağ sayesinde pidenin üst kısmının çok sertleşmesini önlemeye yardımcı olur.

Hafif yağlı yapısı, hamurun nem dengesini korumasına destek verir.

Aynı zamanda susam; protein, lif ve sağlıklı yağlar bakımından zengin bir besindir. Bu yönüyle hem lezzet hem de besin değeri açısından ramazan pidesine katkı sunar.