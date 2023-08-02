İstanbul alarm veriyor! İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? 2 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı.. İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları..

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İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları son dönemde vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

Artan sıcaklıkların ardından yağışın olmaması nedeniyle barajlardaki sular neredeyse bitme noktasına geliyor.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle yüzde 36.71 olduğu açıklandı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranılarının düşmesi sonrası uzmanlar İstanbul'un iki aylık suyu kaldığını belirtiyor.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşıyor.

Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 2 Ağustos 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..

Barajların doluluk oranları

2 Ağustos 2023 Çarşamba günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Ömerli : % 69.75

- Darlık : % 52.67

- Istrancalar : % 34.84

- Elmalı : % 27.83

- Terkos : % 23.81

- Sazlıdere : % 20.58

- Alibeyköy : % 18.4

- Büyükçekmece : % 17.42

- Kazandere : % 7.69

- Pabuçdere : % 4.72