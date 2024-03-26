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İstanbul için rota çizildi, akın akın geliyor! Kimse durduramayacak...

İstanbul için rota çizildi, akın akın geliyor! Kimse durduramayacak... İnsanlara yakınlıkları ile bilinen yunusların İstanbul’da tarihi yarımada açıklarında dans edercesine yüzdüğü anlar havadan görüntülendi. Onlarca yunusun bir arada yüzmesi izleyenleri hayran bıraktı.