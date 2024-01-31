İstanbul için tarih verildi: Zaman daralıyor, kaçış yok! 8-9 gün sonra… Meteoroloji uzmanlarından İstanbul ve çevresinde yaşayan vatandaşlar için umut mesajları geldi. Uzun süredir bekleniyordu, zaman daraldı. O tarihlerde bakın ne geliyor...

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Türkiye genelinde de istenilen miktarda kar yağışı düşmediği için vatandaşlar endişe içinde bekleyişlerini sürdürüyor.

İstanbul'da meteoroloji, valilik ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan kar yağışı uyarılarına rağmen, beklenen kar yağışı gerçekleşmedi.

Meteoroloji kaynakları, beklenen kar yağışıyla ilgili olarak İstanbullulara umut veren bir paylaşım yaptı.

Özellikle "Eldeki durum bu" diyen yetkililer, önümüzdeki 8-9 güne dikkat çekti.

8-9 gün boyunca gelmeyecek

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, İstanbul'a bir türlü gelmek bilmeyen kar yağışı ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"İstanbullular tüm kenti beyazlatacak bir kar bekliyor, durumun farkındayız. Ancak bekleme sebebiyle lütfen bize kızmayın. Biz bilimsel gerçeklere göre hareket ediyoruz. 8-9 gün daha kar gözükmüyor. Eldeki durum bu... Gelişmeleri takip ediyoruz..."