İstanbul Maratonu ne zaman, nereden başlayacak 2024? İstanbul Maratonu bitiş noktası

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Bu yıl 46'ncı kez düzenlenecek olan İstanbul Maratonu için geri sayım başladı.

Maratonda sporcular 42 ve 15 kilometre olmak üzere farklı kategorilerde yarışacak.

Vatandaşlar ise yarışa başlangıç noktasından dahil olabilecek.

Sporseverler İstanbul Maratonu 2024 ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, İstanbul Maratonu ne zaman? İstanbul Maratonu nereden başlayacak, nerede bitecek, kaç kilometre? İşte detaylar...

İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN 2024

İstanbul Maratonu bu yıl 3 Kasım Pazar tarihinde düzenlenecek.

İSTANBUL MARATONU BAŞLANGIÇ NOKTASI

Halk Koşusu başlangıç noktasına giriş yeri Altunizade Köprüsü’dür. Buraya Acıbadem, Altunizade ve Kısıklı güzergahlarını kullanarak ulaşabilirsiniz.

Başlangıç noktasına girişlere 11.45 ’e kadar izin verilecektir. Bu saatten sonra alana giriş yapılamayacaktır.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na doğru geçişlere izin verilmeyecektir.

BİTİŞ NOKTASI

BAŞLANGIÇ: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı Önü

BİTİŞ : Beşiktaş Tüpraş Stadyumu Önü

İstanbul Maratonu'nun uzunluğu tam 42,195 kilometre olacaktır.