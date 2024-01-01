İstanbul morardı, zehir saçıyor! Canını seven evden çıkmasın… Meteoroloji kaynağı "en üst düzeye ulaştık" diyerek uyardı! İstanbulluları felaket bekliyor. Günlerdir temizlenemeyen hava sebebiyle vatandaşlara uyarılar yapılıyor. Önlemlerinizi alın...

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İstanbul'da yaşanan hava kirliliği son günlerde endişe verici boyutlara ulaştı ve Meteoroloji yetkilileri "en üst düzeye ulaştık" diyerek bir uyarıda bulundu.

Kentteki uzun süredir devam eden hava kirliliği, sağlık ve çevre açısından ciddi riskler oluşturuyor.

Meteoroloji kaynakları, vatandaşları olası bir felakete karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarırken, günlerdir temizlenemeyen hava kalitesinin insan sağlığına zarar verebileceği konusunda uyardılar.

Hava kirliliği sebebiyle solunum yolları sorunları yaşanabileceği ve hassas grupların sağlığının ciddi şekilde etkilenebileceği belirtildi.

Vatandaşların da bu süreçte dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiği üzerinde duruyorlar.

İstanbul'u etkisi altına aldı

Hava Forum'dan gelen uyarıya göre; İstanbul'da hava kirliliği en üst düzeye ulaştı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul morardı! Hava kirliliği haritasında en üst düzeye, mor renge ulaştık. Hava durgun, basık, kendini günlerdir temizleyemiyor. Hava yükselemiyor, şehrin tüm kirliliği şehrin üzerinde hapsoluyor... Çevremizde birçok kişi öksürüyor..."