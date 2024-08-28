İstanbul radarında göründü! Silivri, Çatalca, Avcılar dikkat: Yaklaşıyor...

Editör: Yağmur Dinç
Günlerdir sıcak günler geçiren İstanbul, adeta patladı.
Öğle saatlerinde bastıran sağanak, Megakent'in birçok bölgesinde etkili oldu.
Gök gürültüsü ve kara bulutların kapladığı İstanbul'a ikinci uyarı geldi.
YAKLAŞIYOR
Hava Forum'un paylaşımına göre; İstanbul radarından alınan son verilere göre Silivri, Catalca, Avcılar hattına 2. dalga mini süper hücre yaklaşıyor.
Paylaşımda, "Ani sağanak yağmur, ince taneli dolu, gök gürültüsü, şimşek/yıldırım gibi hadiseler oluşabilir." denildi.