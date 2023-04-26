İstanbul'da bu saatlere dikkat! Dışarı çıkanı pişman edecek... Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbullulara uyarı geldi. Gök gürültüsü ve sağanak beklenen saatlerde özellikle dikkatli olunması gerekiyor.

Megakent, yağışlı bir havaya uyandı. Nisan ayının son günlerinde gök gürültüsü ve yağmur hakim... Meteoroloji ve AKOM, "oraj soğukları" uyarısında bulunurken, gün içerisinde kritik saatlere dikkat çekti. Öyle ki, bugün beklenen yağışlar nedeniyle 10 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'u oraj vuracak Son verilere göre Çarşamba günü İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde hava bir anda değişecek, 'oraj' vuracak. Meteoroloji, İstanbul'da yağışların etkisini artıracağı saati açıkladı. İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.