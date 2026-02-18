İstanbul'da enderun usulü teravih kıldıran camiler 2026: Çamlıca, Ayasofya, Eyüpsultan...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enderun Usulü Teravih Namazı, adını Osmanlı’daki Enderun Mektebi’nden alıyor.

Osmanlı Sarayı’ndaki Enderun Mektebi’nden çıkan hocaların kıldırdığı namaz bu sebeple günümüze Enderun Usulü Teravih Namazı olarak geliyor.

Saray’dan başlayıp günümüze kadar gelen Enderun Teravih’ini ilk defa ortaya koyan kişinin Buhurizade Mustafa Itri Efendi (1712) olduğu söyleniyor.

Bu geleneği devam ettirerek teravih namazını eda etmek isteyenler için İstanbul'da adresler belli oldu.

Enderun usulü teravih geleneğinin her gün sürdürüleceği camiler arasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Büyük Çamlıca Camisi ve Fatih Camisi gibi kentin simge yapıları yer alıyor.

Peki; Enderun usulü teravih namazı hangi camilerde kılınacak? İşte, güncel liste...

ENDERUN USULÜ TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026

2026 yılı Ramazan ayı boyunca Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliği icra edilecek camilerimiz şunlardır:

Ataşehir'de Mimar Sinan Camii (21 Şubat, 28 Şubat, 7 Mart ve 14 Mart 2026), Aksekili Mehmet Uslu Camii (27 Şubat ve 13 Mart 2026), Esatpaşa Merkez Camii (5 Mart 2026) ve İçerenköy Merkez Camii (12 Mart 2026);

Bahçelievler'de Şirinevler Ulu Camii (7 Mart 2026);

Bakırköy'de Ataköy Ömer Duruk Camii (Ramazan ayı boyunca);

Beylikdüzü'nde Fatih Sultan Mehmet Camii (19 Şubat 2026), Hz. Ebubekir Camii (26 Şubat 2026), Mevlana Camii (2 Mart 2026), Gürpınar Merkez Camii (10 Mart 2026) ve Kavaklı Yeni Camii (17 Mart 2026);

Çekmeköy'de Hacı Yusuf Cebir Merkez Camii (19 Şubat ve 13 Mart 2026), Alemdağ Merkez Camii (21 Şubat 2026), Şehit Onbaşı Azim Özdemir Camii (22 Şubat 2026), Taşdelen Ayşe Valide Camii (23 Şubat 2026), Merkez Alpkaya Camii (25 Şubat 2026), Hz. Hüseyin Camii (27 Şubat 2026), Fatih Sultan Mehmet Camii (28 Şubat 2026), Refah Camii (2 Mart 2026), Ensar Camii (4 Mart 2026), Şahinbey Camii (6 Mart 2026), Hacı Hediye Ali Rıza Elçiçek Camii (7 Mart 2026), Ömerli Merkez Camii (9 Mart 2026), Alemdağ Kevser Camii (11 Mart 2026) ve Hacı Yüksel Erdoğan Camii (16 Mart 2026);

Esenler'de Sondurak Camii (iki günde bir) ve Nene Hatun Camii (her gün);

Eyüpsultan'da Eyüpsultan Camii (19 Şubat - 19 Mart 2026 arası);

Fatih'te Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih Camii, Yeni Camii, Sümbül Efendi Camii, Hürrem Çavuş Camii ve Muhtesip İskender Camii (Ramazan ayı boyunca);

Kadıköy'de Fenerbahçe Camii (Ramazan ayı boyunca), Gözcübaba Camii (21 Şubat 2026), Osmanağa Camii (28 Şubat 2026) ve Sahra-i Cedit Camii (5 Mart 2026);

Kağıthane'de Çeliktepe Aydınlar Camii (27 Şubat 2026); Kartal'da Mehmet Akif Ersoy Camii (18 Şubat 2026), Soğanlık Merkez Camii (21 Şubat 2026), Kavaklı Camii (28 Şubat 2026), Topselvi Hacı Ahmet Camii (4 Mart 2026), Kurfalı Merkez Camii (7 Mart 2026), Çavuşoğlu Camii (13 Mart 2026) ve Uğur Mumcu Adnan Kahveci Camii (16 Mart 2026);

Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi Yavuz Selim Camii (25 Şubat 2026), Hacı Ömer Çetinsaya Camii (4 Mart 2026) ve Çamlıkaltı Mehmet Akif Camii (14 Mart 2026);

Maltepe'de Cumhuriyet Camii (Salı, Perşembe ve Pazar günleri);

Pendik'te Kaynarca Merkez Camii (18 Şubat 2026), Velibaba Yeni Camii (23 Şubat 2026), Şehit Ömer Ay Erenler Camii (25 Şubat 2026), Esenyalı Fatih Camii (2 Mart 2026), Yenişehir Merkez Camii (4 Mart 2026), Şeyhli Sülüntepe Camii (9 Mart 2026), Ertuğrulgazi Mahallesi Merkez Camii (11 Mart 2026) ve Pendik Çarşı Camii (16 Mart 2026);

Sancaktepe'de Fatma Fitnat Hanım Camii (10 Mart 2026), Samandıra Halilurrahman Camii (8 Mart 2026), Samandıra Hz. Ebubekir Sıddık Camii (3 Mart 2026) ve Yenidoğan Merkez Camii (17 Mart 2026);

Sarıyer'de Büyükdere Kocataş Mahallesi Camii (19 Şubat - 18 Mart 2026 arası);

Sultanbeyli'de Ebubekir Sıddık Camii (1 Mart 2026) ve Kırlar Camii (9 Mart 2026); Ümraniye'de Meyveli Bahçe Camii (21 Şubat 2026), Ömer Faruk Darende Camii (25 Şubat 2026), Halilürrahman Camii (28 Şubat 2026), Çakmak Merkez Camii (4 Mart 2026), Ihlamurkuyu Merkez Camii (11 Mart 2026) ve Kadir Gecesi'nde Medine Camii (16 Mart 2026);

Üsküdar'da Büyük Çamlıca Camii ve Valide-i Cedid Camii (Ramazan ayı boyunca);

Zeytinburnu'nda ise Seyyid Nizam Camii (23 Şubat 2026), Tepebağ Dutluk Camii (2 Mart 2026) ve Ulu Camii (9 Mart 2026).