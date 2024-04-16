İstanbul’un çilesine merhem! Bakanlık duyurdu: Dev yol projesiyle yüzler gülecek İstanbul'un ulaşım sorunlarına çözüm bulma konusundaki çabalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yollarındaki güvenliği artırmak için yeni bir projenin hazırlandığını duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dört bir yanına yüksek standartlı yol ağıyla donattıklarını belirtti.

Doğu-batı, kuzey-güney ayrımı yapmadan ülkeyi baştan sona modern ve güvenli yollarla kuşattıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, bölünmüş yol ve otoyol yapımına büyük önem verdiklerini söyledi.

2002 yılında sadece 6 şehrin birbirine bölünmüş yol ile bağlı olduğunu hatırlatarak, bu sayının şimdilerde 77'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, bölünmüş yol ağlarının toplam trafiğin %83'üne hizmet verdiğini belirtti. Bu yatırımların ülkemizin karayolu güvenliğine büyük katkı sağladığını da ekledi.

Yapılan yatırımlar sayesinde, 100 milyon taşıt-kilometre başına hayatını kaybeden kişi sayısında yüzde 81'lik bir azalma olduğunu ifade etti.

Akıllı Ulaşım Sistemi geliyor

İş süresinin 24 ay olarak planlandığını ve bakım devresinin 12 ay olacağını belirten Bakan Uraloğlu, projenin 3 ayrı başlık altında gerçekleştirileceğini söyledi.

Projenin ilk aşaması olarak İstanbul'da K-AUS Test ve Uygulama Koridoru uygulamasının başlatılacağını duyurdu.

Pilot bölge olarak seçilen yerin Antalya olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, burada yapılacak çalışmaların ülke genelindeki diğer bölgeler için de örnek teşkil edeceğini belirtti.

Karayolları Genel Müdürlüğü Ana AUS Merkezi'nde tüm sistemin yazılım altyapısını oluşturacak Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması'nın da devreye alınacağı müjdesini verdi.

O tarihte tamamlanacak

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, İstanbul'da 30 kilometrelik Hasdal-İstanbul Havalimanı arası, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kontrol Merkezi, Antalya-Kemer yolu ve Antalya-Ankara yolunda K-AUS Test ve Uygulama Koridoru kurulacak.

Bu projenin, geleneksel AUS sistemlerinden elde edilen verilerin araç-içi ünitelere iletilmesini ve araçlarla altyapı arasında iletişimi sağlamayı hedeflediğini belirten Bakan Uraloğlu, trafiğin daha etkin ve verimli kullanılmasını, kazaların önlenmesini amaçladıklarını söyledi.

K-AUS uygulamaları kapsamında yol kenarı üniteleri, araç içi üniteleri, çeşitli araç algılayıcı sistemleri, plaka tanıma, kamera, fiber optik kablo gibi birçok altyapı sisteminin kurulacağını belirten Bakan Uraloğlu, bu sayede akıllı ulaşım ekosisteminin asli unsurları olan araç-altyapı-merkez arasındaki iş birliğinin geliştirileceğini ve karayolu ulaşımındaki kapasite ve performansın artırılacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, projenin 2025 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor ve bakım devresi 12 ay olacak. Ayrıca, proje ile akıllı ulaşım sistemlerinin yerli ve milli yazılıma kavuşturulacağı müjdesini de verdi.