İtalya Süper Kupa finali: Inter - Milan maçı o kanalda şifresiz yayınlanacak

Haber Merkezi

İtalya Süper Kupası’nda nefesler tutuldu, futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği final için geri sayım başladı!

Yarı finalde Milan, zorlu rakibi Juventus’u 2-1 mağlup ederken, Inter de Atalanta’yı 2-0’lık net bir skorla geçerek finale yükseldi.

Bu sonuçlarla, İtalya Süper Kupası finalinde Milano’nun iki dev ekibi, Milan ve Inter kozlarını paylaşacak.

Peki, Inter – Milan derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar!

INTER - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan ve Inter’in kozlarını paylaşacağı bu dev mücadele, 6 Ocak Pazartesi günü TSİ 22:00’de başlayacak. Merakla beklenen derbi, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayımlanacak.

Kupa sahibini bulacak, Milano derbisinde bakalım zafer kimin olacak.