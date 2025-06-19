İzmirliler çekirdeğe neden çiğdem diyor? İşte nedeni...

Türkiye’nin farklı bölgelerinde aynı yiyeceklere farklı isimler verilmesi kültürel çeşitliliğin en güzel örneklerinden biri.

Bu farklılıklardan en çok dikkat çekenlerinden biri de İzmir'de çekirdek yerine çiğdem denmesi.

Bu yöresel kullanım zamanla yaygınlaşarak artık kentin kültürel bir simgesi haline dönüşmüşştür.

Peki, İzmirliler neden çekirdeğe çiğdem diyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

İzmir'de yaşayanların sıkça kullandığı çüğdem kelimesi, aslında ay çekirdeğini ifade ediyor. Bu kullanım dışarıdan gelenler için şaşırtıcı olsa da İzmir kültürünün önemli bir parçası haline gelmiş durumda.

Uzmanlara göre bu kelime, geçmişte Ege bölgesinde kullanılan yerel ağızlardan geliyor. Bazı kaynaklarda, ayçiçeği tanelerine benzetilen çiğdem çiçeğinden esinlenerek bu ismin zamanla çekirdek yerine kullanılmaya başlandığı belirtiliyor.

Ayrıca çiğdem kelimesinin kulağa daha yumuşak ve sempatik gelmesi de halk arasında yaygınlaşmasını sağlamış olabilir.

Sonuç olarak çiğdem kelimesi İzmir'e özgü bir dil zenginliğinin ve yerel kültürün güzel bir yansımasıdır.