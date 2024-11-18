Kamyonlarda havada bulunan bu tekerlekler bakın ne işe yarıyormuş

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Yolda sıkça gördüğümüz kamyonlar ve tırlar, devasa yükleri taşırken yan yana sıralanmış tekerlekleriyle dikkat çeker

Ancak, bu tekerleklerin arasında havada duran bir çift tekerlek, meraklı gözlerin aklına hemen şu soruyu getirir: "Bunlar neden kullanılmıyor?"

İlk bakışta bu tekerlekler yedek gibi görünse de, gerçek oldukça farklı.

HAVADAKİ TEKERLEĞİN ASIL AMACI

Bu sistem, ağır yük taşımayan araçlarda yakıt tasarrufu sağlamaktır. Ağır yük durumunda devreye giren bu tekerlekler, aracın daha fazla yük taşımasına olanak tanırken, hafif yük taşındığında ya da boş gidildiğinde hidrolik bir sistemle yukarı kaldırılarak yere temas etmesi engellenir.

Bunun nedeni oldukça basittir: Yere değen tekerlek sayısı arttıkça sürtünme artar ve bu da yakıt tüketimini ciddi şekilde yükseltir.

Ayrıca, havada tutulan tekerlekler sayesinde mekanik sistemlerin aşınması da minimuma indirilir, böylece araç bakım masrafları azaltılır.

Bu sistemin bir diğer önemli avantajı ise güvenliktir. Arkada yer alan bu yedek aks sistemi, olası bir tekerlek patlamasında devreye girerek aracın kontrolünü kaybetmesini önler.

Patlama sırasında ağırlığı diğer tekerlekler üstlenir, bu da kazaların ciddi boyutlara ulaşmasını engeller.