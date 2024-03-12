Karar açıklandı: EYT'li Bağkur'lu ayırt edilmeyecek! Her emekli hesabında görecek... Ramazan Bayramı ikramiyesi için detaylar netleşiyor...Bütün emekli vatandaşların faydalanacağı 3 bin lira ikramiye için ödeme günü de belli oluyor. İşte EYT, Bağkur, SGK'lı vatandaşların ikramiye bilgileri...

ensonhaber.com

11 Mart'ta başlayan Ramazan ayı ilk günlerindeyken, emeklileri sevindiren bir gelişme yaşandı.

Bayrama geri sayan vatandaşların ikramiyesi netleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla emekli vatandaşlara verilen bayram ikramiyesi bu sene 3 bin lira olarak açıklandı.

Emekliler, ikramiyelerin ödeneceği tarihi dört gözle bekliyor.

EYT'li, Bağkur'lu, SGK'lı her emeklinin faydalanabileceği 3 bin lira bayram ikramiyesi için detaylar açıklanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılan son Kabine toplantısı sonrasında bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu.

Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

Ödeme tarihleri

Bakan Işıkhan açıklamasında, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Buna göre; Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek.

Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.